Drones derribados en frontera eran usados por traficantes de personas: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer que tres drones de características comerciales, presuntamente utilizados por traficantes de personas para vigilar los movimientos de las autoridades, fueron detectados e inhabilitados en territorio de Estados Unidos durante operaciones coordinadas con fuerzas mexicanas en la frontera común

A través de un comunicado de prensa, la institución castrense detalló que los dispositivos fueron ubicados durante la noche del 25 y la madrugada del 26 de agosto de 2026, como parte de los denominados operativos concurrentes o “espejo” que México y Estados Unidos mantienen desde febrero de 2025.

Drones. Magnific.

La Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos notificó a la Comandancia de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre la localización y posterior neutralización de los tres aparatos.

Las autoridades estadounidenses identificaron que los drones eran empleados por grupos dedicados al tráfico de indocumentados para realizar labores de vigilancia sobre las corporaciones desplegadas en la zona fronteriza.

Cabe destacar que las llamadas operaciones “espejo” comenzaron el 5 de febrero de 2025 como parte de los mecanismos de cooperación bilateral entre ambos países en materia de seguridad.

El esquema contempla reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, con la participación de Fuerzas Armadas y agencias encargadas del cumplimiento de la ley.

Drones derribados

Cada país desarrolla los despliegues dentro de su propio territorio, con el objetivo de detectar y frenar actividades relacionadas con el tráfico de drogas, armas y otras operaciones ilícitas en la franja fronteriza.

La Defensa Nacional precisó que, en este caso, la detección e inhabilitación de los vehículos aéreos no tripulados se realizó exclusivamente dentro del territorio estadounidense y fue posteriormente comunicada a las autoridades militares mexicanas.

La utilización de drones comerciales se ha convertido en una herramienta cada vez más frecuente entre organizaciones criminales para obtener información sobre despliegues de seguridad, rutas de vigilancia y movimientos de personal en zonas estratégicas de la frontera.