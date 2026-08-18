Sheinbaum prevé traslado a México de Fernando Farías, ligado a 'huachicol fiscal'

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República realizan gestiones para trasladar a México al excontralmirante de la Secretaría de Marina Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina desde abril pasado. Sin embargo, su abogado, Epigmenio Mendieta, negó que el exfuncionario se encuentre actualmente en proceso de extradición y aseguró que todavía existen procedimientos pendientes en ese país.

Al cierre de la conferencia mañanera de este martes, Sheinbaum señaló que todo parece indicar que Fernando Farías Laguna será trasladado de Argentina a México en los próximos días para enfrentar los procesos judiciales que tiene pendientes en territorio mexicano.

Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí”, dijo la presidenta.

Sheinbaum explicó que solicitó a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores información sobre el procedimiento y las gestiones que se llevan a cabo para concretar el eventual regreso del excontralmirante a México.

Le pedí a la Fiscalía que pudiera dar la información y a Relaciones Exteriores, todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, expresó.

La presidenta agregó: “No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí y le pedí a la Fiscalía que pudiera informarlo”.

El contraalmirante Fernando Farías está señalado de liderar una red de huachicol fiscal. Gemini

Abogado de Farías niega que exista un traslado inminente

La versión del Gobierno mexicano contrasta con la información proporcionada por Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, quien negó que su cliente se encuentre actualmente en proceso de extradición a México.

De acuerdo con el defensor, el excontralmirante continúa a disposición de un juez federal en Buenos Aires, Argentina, y permanece en prisión preventiva con fines de extradición en un centro penitenciario federal.

Mendieta sostuvo que, por ahora, Fernando Farías Laguna no puede ser enviado a México, debido a que los procedimientos judiciales que enfrenta en Argentina todavía no han concluido.

Argentina realizará el juicio de extradición el 27 de agosto

El abogado informó que la justicia argentina tiene previsto realizar el próximo 27 de agosto el juicio de extradición de Fernando Farías Laguna. Por ello, el procedimiento para determinar si será entregado a las autoridades mexicanas continúa abierto.

El excontralmirante fue detenido en Argentina en abril pasado y desde entonces permanece sujeto a procedimientos judiciales relacionados con la solicitud de extradición presentada por México.

La audiencia será relevante para determinar los siguientes pasos en el caso y si las autoridades argentinas autorizan finalmente su entrega a México.

Además del procedimiento de extradición, el excontralmirante enfrenta en Argentina un proceso de expulsión, debido a que ingresó al país con un pasaporte falso, según explicó su abogado.

Sin embargo, este procedimiento también se encuentra suspendido debido a la existencia de recursos pendientes que deben ser resueltos por las autoridades argentinas.

Mendieta explicó que tanto el proceso de extradición como el de expulsión continúan en medio de diversas diligencias judiciales. Por esta razón, sostuvo que no es posible que Fernando Farías Laguna sea enviado a México hasta que se resuelvan los procedimientos pendientes en las próximas semanas.