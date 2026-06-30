Sheinbaum pide a Ssa investigar crisis sanitaria por pozo Krem-1 en Las Chopas, Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Salud (Ssa) encabezada por el doctor David Kershenobich Stalnikowitz a coordinarse con las autoridades sanitarias de Veracruz para atender las denuncias de habitantes de Las Choapas, quienes reportan afectaciones a la salud derivadas del prolongado incendio en el pozo petrolero Krem-1 de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el marco de su conferencia mañanera, la mandataria informó que también solicitará a Pemex emitir un informe sobre los avances en el control del siniestro, que se mantiene activo desde hace casi cuatro meses en el sur de Veracruz.

Vamos a pedir a Pemex que pueda emitir un comunicado sobre cómo se ha avanzado y atender a la población; le pedimos a la Secretaría de Salud que, junto con la Secretaría de Salud de Veracruz, pueda revisar esto que denuncian los habitantes", expuso.

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¿Qué afectaciones denuncian los habitantes?

La instrucción presidencial surge luego de que pobladores de comunidades cercanas al pozo Krem-1 denunciaran problemas respiratorios, irritación en ojos y garganta, dolores de cabeza y otras molestias que atribuyen a la exposición constante al humo y a las emisiones generadas por el incendio.

Los habitantes también han manifestado preocupación por posibles afectaciones al medio ambiente, al señalar contaminación en cuerpos de agua, daños a cultivos y al ganado de la región. Estas denuncias han motivado diversas protestas y exigencias para que Pemex atienda los presuntos impactos ocasionados por el incidente.

Cabe mencionar que con la instrucción de la presidenta, la Secretaría de Salud federal y la dependencia estatal deberán evaluar las condiciones sanitarias denunciadas por la población, mientras que Pemex deberá informar sobre el estado de las labores para controlar el incendio y las acciones implementadas para atender a las comunidades afectadas.