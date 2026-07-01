Dos tragedias dejan 5 personas fallecidas en Nuevo León; esto fue lo que pasó

Nuevo León registró dos hechos trágicos durante las últimas horas que dejaron un saldo de cinco personas fallecidas: una murió en el incendio de una vivienda en el municipio de Juárez y cuatro más perdieron la vida tras un accidente entre un tráiler y un automóvil particular en Doctor Arroyo.

El primer incidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles en una casa ubicada sobre la calle Santander número 187, en la colonia Praderas de San Juan, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el reporte alertó sobre un incendio en una casa habitación. Al llegar al sitio, elementos de la Policía municipal informaron que el fuego ya había sido controlado por personal de Protección Civil de Juárez.

Durante la inspección del inmueble fue localizada una persona sin signos vitales, cuya identidad no ha sido establecida por las autoridades.

En el automóvil particular viajaban cuatro personas. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

Accidente carretero deja cuatro fallecidos

El otro evento sucedió cerca de la medianoche del martes, un accidente entre un tráiler y un vehículo particular dejó cuatro personas fallecidas sobre la carretera Matehuala-Saltillo, a la altura del kilómetro 50, en el municipio de Doctor Arroyo.

Protección Civil del estado informó que el reporte fue recibido a través del número de emergencias 911. En el automóvil particular viajaban cuatro personas.

Tres de los ocupantes murieron en el lugar del percance, mientras que una cuarta víctima fue trasladada para recibir atención médica; sin embargo, falleció posteriormente en un hospital de Matehuala, San Luis Potosí.

La Guardia Nacional quedó a cargo del resguardo de la zona y de las investigaciones para determinar las causas del accidente. Hasta el momento, ninguna de las cinco personas fallecidas en ambos hechos ha sido identificada oficialmente por las autoridades.