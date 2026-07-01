UAG otorga Medalla Ciencia y Libertad al presidente de la Real Federación Española de Futbol

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) confirió la "Medalla Ciencia y Libertad" a Don Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), por su destacada labor en favor del deporte y su impacto como herramienta de formación, integración y proyección internacional.

De manos del rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, Don Rafael Louzán Abal recibió una de las más altas distinciones que esta casa de estudios otorga a personalidades sobresalientes que, mediante un liderazgo y compromiso ejemplar, han dejado una huella profunda en el legado de su profesión y en beneficio de la sociedad. Además, se le entregó simbólicamente la llave de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

En su mensaje, el rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, destacó que el lema institucional de la UAG, "Ciencia y Libertad", es una filosofía viva que orienta a la comunidad estudiantil y académica, que alienta el pensamiento crítico y de responsabilidad social. Destacó, además, el liderazgo de Don Rafael Louzán Abal en toda su trayectoria profesional, que va desde ocupar cargos públicos en España y ahora como presidente de la RFEF.

El rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, destacó que el lema institucional de la UAG, "Ciencia y Libertad", es una filosofía viva

"Al otorgarle la ‘Medalla Ciencia y Libertad’, la UAG reconoce a la Ciencia, como la búsqueda constante de la excelencia a través de la técnica y el conocimiento, y a la Libertad, como la capacidad de actuar con responsabilidad e impacto global en beneficio de la humanidad", afirmó el Lic. Leaño Reyes.

El rector de la UAG deseó el mayor de los éxitos al presidente de la RFEF y confió en que España será un gran anfitrión en la Copa Mundial de Futbol en el 2030.

En su mensaje, Louzán Abal reconoció la trayectoria de la UAG y afirmó que su mayor legado son las personas que forma.

Añadió que este deporte fomenta valores fundamentales como el esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades.

Sobre la distinción otorgada por la UAG, Louzán Abal destacó el significado de los valores que representa.

"La ciencia enseña a avanzar. La libertad permite decidir hacia dónde. Todo progreso nace de una idea y toda idea necesita libertad para crecer", afirmó, "recibo esta medalla con orgullo, pero también con responsabilidad, porque implica representar unos valores que compartimos plenamente: el conocimiento, la libertad, el esfuerzo y el compromiso con el progreso de las sociedades".

Por su parte, el Dr. Ramón Neme Sastré, consejero de la UAG, dijo que la historia lleva siglos construyendo puentes entre México y España.

"Compartimos idioma, cultura, valores, tradiciones y una forma muy particular de entender la amistad: esa amistad que no se mide por el tiempo, sino por la confianza, el respeto y la lealtad", afirmó.

En su mensaje, Louzán Abal reconoció la trayectoria de la UAG y afirmó que su mayor legado son las personas que forma.

El Lic. Antonio Leaño del Castillo, vicerrector general de la UAG, afirmó que en la UAG el deporte es una parte esencial en la institución educativa para formar personas en su totalidad. Agradeció a Don Rafael Louzán Abal por dedicar su vida a cambiar el mundo a través del deporte.