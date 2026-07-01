Desaparece Wendy Naomi tras acompañar a su madre a un trámite en Guadalupe

La desaparición de Wendy Naomi Martínez Martínez, de 17 años, mantiene en alerta a su familia, que solicita el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para localizar a la adolescente, vista por última vez el 26 de junio en la colonia Centro del municipio de Guadalupe.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Wendy Naomi desapareció después de acudir junto con su madre al Palacio Federal de Guadalupe para realizar un trámite relacionado con una beca.

Según relató la madre de la adolescente a un medio local, ambas acudieron al inmueble para iniciar el procedimiento. Mientras ella subió al segundo piso para concluir el papeleo, Wendy permaneció en la planta baja esperándola.

Al finalizar el trámite y regresar por su hija, la mujer ya no la encontró en el lugar. Desde ese momento perdió todo contacto con la menor y comenzó su búsqueda, por lo que posteriormente solicitó la intervención de las autoridades.

Características de Wendy Naomi

La ficha de búsqueda señala que Wendy Naomi vestía una playera negra con el estampado de una cabeza de tigre color rosa en la parte frontal, crocs negros y una mochila tipo cangurera negra.

Como señas particulares, mide 1.55 metros, tiene tez morena clara y presenta cicatrices de acné en el rostro. Además, se informó que padece depresión y ansiedad, un dato que las autoridades consideran relevante para su localización.

La desaparición de Wendy Naomi Martínez Martínez, de 17 años, mantiene en alerta a su familia. Facebook

Piden a la ciudadanía aportar información

Familiares y amigos hicieron un llamado a la población para compartir cualquier información que contribuya a ubicar a la adolescente.

Quienes cuenten con datos sobre su posible paradero pueden comunicarse al 81 2020 4411, correspondiente al Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, o al 81 1990 3873 de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

Las autoridades mantienen activa la ficha de búsqueda y exhortan a la población a reportar cualquier información útil por los canales oficiales para contribuir a la localización de Wendy Naomi Martínez Martínez.