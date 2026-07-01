Sheinbaum pide pruebas a EU sobre presunto nexo del CJNG en campañas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a Estados Unidos pruebas sobre las acusaciones que hizo el Departamento del Tesoro sobre el presunto financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación a campañas electorales y la imposición de “políticos dóciles al crimen organizado”.

"Una parte de ello se trabaja con la UIF, lo que no entendemos pues es la parte cuando informan de las campañas, porque de eso nunca fuimos informados y además qué pruebas tienen también, porque es lo mismo. O sea, es decir que ocurre algo sin ninguna prueba”, señaló.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo señaló que el Departamento del Tesoro se adelantó, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya tenía bajo investigación a los mexicanos señalados. Reiteró que cuando el gobierno de México solicita extradiciones, Estados Unidos solicita pruebas, lo cual es una práctica común en ambos gobiernos.

"En este caso, las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta, y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene, se los digo muy francamente", respondió.

CJNC controla huachicoleo, acusa EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asegura que el robo de combustible es controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), práctica delictiva que financia campañas electorales e impone a políticos dóciles al crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se ha hecho mucho en su gobierno para disminuir el robo de combustible, e incluso, se demuestra con el aumento de ventas de Pemex y los privados, además del congelamiento de cuentas.

“Claro que ha bajado (huachicol), tenemos las pruebas, y lo vamos a mostrar aquí y la mejor forma de verlo es el incremento de ventas de Pemex es la mejor manera de verlo”, sostuvo.