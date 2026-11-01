Sheinbaum llama a preservar las tradiciones del Día de Muertos

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió preservar la conmemoración del Día de Muertos y reconocer la importancia de las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de México.

A través de un video difundido en sus cuentas de redes sociales, Sheinbaum mostró su participación en la confección de la ofrenda instalada en Palacio Nacional.

En su mensaje, la mandataria destacó la importancia de honrar la memoria de quienes antecedieron a las generaciones actuales, así como de reconocer la herencia cultural de los pueblos originarios.

Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad”, escribió.

Sheinbaum también resaltó el significado de los elementos que conforman las ofrendas, como las flores de cempasúchil y las veladoras, al señalar que representan expresiones de amor, memoria y respeto hacia quienes ya fallecieron.

Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil y cada veladora son expresiones de amor, memoria y respeto por quienes nos antecedieron”, expresó.

Asimismo, la titular del Ejecutivo federal subrayó que mantener vivas estas celebraciones permite fortalecer el sentido de pertenencia y reconocer las raíces culturales del país.

Preservar nuestras tradiciones es reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro”, agregó.

La ofrenda fue colocada en el semicírculo que forman las columnas que sostienen el recinto legislativo ubicado al centro del conjunto de Palacio Nacional. Sheinbaum no tendrá actividades públicas este domingo y el lunes no realizará la rueda de prensa matutina.