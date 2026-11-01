OPS revisará si México conserva la certificación de país libre de sarampión; suman 50 defunciones

Será en este mes de noviembre cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determine si México mantiene o pierde su estatus de país libre de sarampión, luego del brote de este virus que se detectó en febrero de 2025 en territorio nacional.

La evaluación, se podría realizar entre el 10 y el 13 de noviembre, periodo en el que se llevará a cabo la sexta reunión anual ordinaria de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por su sigla en inglés).

¿Cómo se realizará la evaluación?

De acuerdo a la página de la OPS para ser verificado como libre de sarampión, un país debe proporcionar pruebas exhaustivas al RVC que demuestren lo siguiente:

La interrupción de la transmisión endémica durante al menos 12 meses consecutivos, confirmada por datos epidemiológicos y de laboratorio.

La interrupción de la transmisión endémica durante al menos 12 meses consecutivos, confirmada por datos epidemiológicos y de laboratorio. Una alta cobertura de vacunación.

Sistemas de vigilancia robustos capaces de detectar e investigar rápidamente los casos sospechosos con el apoyo de la epidemiología molecular.

Una respuesta eficaz a los brotes, que incluya el despliegue rápido de equipos capacitados y la aplicación de estrategias de vacunación selectiva o masiva teniendo en cuenta la situación epidemiológica.

Presentación de documentación detallada al RVC, incluyendo evaluaciones de la calidad de la vigilancia, resultados de la investigación de brotes y datos de inmunización.

Cabe señalar que durante la evaluación de noviembre de 2025, Canadá se convirtió en la primera nación en perder su certificación, lo que trajo como consecuencia que la región de las Américas perdiera su estatus como libre de transmisión endémica del sarampión.

El brote se hizo oficial en febrero del año pasado, es importante destacar que el mayor número de pacientes se confirmó en lo que va del 2026. Cuartoscuro

¿Cómo van los contagios y muertes por sarampión?

De febrero de 2025 al 26 de octubre de este año, México ha acumulado 20 mil 375 contagios y 50 muertes por sarampión, de acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud.

Aunque, el brote se hizo oficial en febrero del año pasado, es importante destacar que el mayor número de pacientes se confirmó en lo que va del 2026 con un total de 13 mil 761.

Con 7 mil 290 casos, Jalisco ocupó el primer lugar de las 5 entidades con mayor concentración del virus en 2026, con una tasa de incidencia de más de 81 contagios por cada 100 mil habitantes.

Le siguió la Ciudad de México con mil 033 pacientes y en tercer sitio Chiapas con 987 contagios. En cuarto lugar se ubicó Durango con 737 casos y finalmente Sonora con 395.

Las 32 entidades federativas notificaron contagios, durante el periodo 2025–2026 con 529 municipios afectados.

En su reporte, la dependencia federal señaló que los menores de 1 a 4 años de edad fueron el grupo poblacional más afectado por el virus. En segundo lugar, los menores de 5 a 9 años y en tercer sitio los adultos de 25 a 29 años.

Reiteró que las personas que no fueron vacunadas o que no tenían completo su esquema de inmunización, fueron las que más se contagiaron.

La Secretaría de Salud informó que desde el pasado 29 de septiembre no se reportaron defunciones por sarampión.

No obstante, desde febrero de 2025 , la enfermedad viral ya cobró la vida de 50 personas en 12 distintas entidades, donde con 21 fallecimientos, Chihuahua encabezó la lista.

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