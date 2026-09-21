Sheinbaum lamenta salida de Bachelet para dirigir la ONU; México analiza nuevo respaldo

La carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó un nuevo rumbo luego del retiro de Michelle Bachelet, decisión que llevó al gobierno de México a replantear su posición de cara a la sucesión de António Guterres.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la salida de la expresidenta chilena y defendió el respaldo que México le otorgó durante el proceso.

“Bachelet pues no tuvo este apoyo mayoritario, pero a mí me parece muy bien que haya competido. Y no me arrepiento lo más mínimo de que México la haya apoyado”, afirmó durante su conferencia mañanera.

¿A quién apoyará México ahora?

Con Bachelet fuera de la contienda, México deberá revisar las candidaturas que permanecen en el proceso antes de definir una nueva posición.

Sheinbaum adelantó que el tema será abordado por la vía diplomática y señaló que habrá comunicación entre los cancilleres de México y Brasil para analizar si ambos gobiernos coinciden en torno a alguna de las candidaturas que siguen en la carrera.

Por ahora, México no ha anunciado oficialmente a qué aspirante respaldará. La decisión será analizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte de las conversaciones diplomáticas rumbo a la sucesión en la ONU.

Sheinbaum defiende respaldo a Bachelet

La presidenta sostuvo que el retiro de Bachelet no cambia su valoración sobre la decisión que tomó México de apoyarla.

Su postura, explicó, se mantiene firme respecto al respaldo que recibió la candidatura de la expresidenta chilena, mientras que el siguiente paso será evaluar las opciones que quedan disponibles.

¿Cuándo será el cambio en la ONU?

El próximo secretario o secretaria general de las Naciones Unidas asumirá el cargo en enero de 2027, cuando concluya el segundo mandato de António Guterres. Mientras avanza el proceso, México deberá definir si mantiene coincidencias con Brasil y con qué candidatura buscará alinearse en la elección del próximo titular de la ONU