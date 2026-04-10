Sheinbaum irá a España para reunión de gobiernos progresistas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajará a España la próxima semana para participar en un encuentro de gobiernos progresistas en el que se reunirá con mandatarios de América Latina y del propio país anfitrión Pedro Sánchez, así lo dio a conocer durante su conferencia de este viernes.

Desde Palacio Nacional, donde estuvo acompañada por directivos de Grupo Modelo los cuales anunciaron una serie de iniciativas con miras al próximo Mundial del que México es anfitrión, Sheinbaum dijo que la reunión se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril en Barcelona, España, lo que significará su primera visita a ese país desde el enfriamiento de las relaciones diplomáticas que inició en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Les voy a dar la nota, voy a ir a Barcelona el 18 de abril, la próxima semana. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó, fue una idea original del presidente Boric, de gobiernos progresistas”, explicó la presidenta y agregó que fue ayudar cuando tomó la decisión de acudir a este encuentro.

La presidenta detalló que en el encuentro denominado Global Progressive Mobilisation también participarán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Lula da Silva; y de Uruguay, Yamandú Orsi; además del propio jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

De acuerdo con la página web del evento, este encuentro tiene como objetivo "hacer que las soluciones progresistas sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad y la humanidad". En la reunión participarán 116 exponentes de más de 40 países, entre mandatarios y exmandatarios, activistas, entre otros.

La visita de la presidenta Sheinbaum a España se da luego de que el rey de España, Felipe IV, reconociera que “hubo mucho abuso” durante la Conquista de América, lo que le valieron múltiples críticas en su país. Las declaraciones del monarca se dieron durante su visita a la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Acompañado por el embajador de México en España, Quirino Ordaz, Felipe IV sostuvo que analizar la historia exige reconocer tanto los avances como los errores del pasado.

“Hay cosas que, cuando las estudiamos, con nuestros valores actuales, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”, señaló el monarca, al tiempo que subrayó la importancia de analizar los hechos históricos con rigor y contexto.

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