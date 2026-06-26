Casi mil muertos suman tras terremotos en Venezuela; calculan 50 mil desaparecidos

Conforme pasan las horas la cifra de personas muertas tras los terremotos que sacudieron el pasado 24 de junio a Venezuela sube impresionantemente, ayer indicaban 235, esta mañana de viernes la cifra fue de 589 personas y para estas horas, antes de mediodía el número de víctimas mortales ya se ha elevado a la triste cifra oficial de 929.

Terremotos en Venezuela. Visual and Written

En tanto, nuevos datos mencionan que el número de desaparecidos superaría los 50 mil, crece la desesperación por encontrar supervivientes y la ayuda oficial es escasa, sobre todo en las zonas de difícil acceso.

Desastre en Caracas tras los terremotos. REUTERS

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el norte del país el miércoles 24 de junio dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde los habitantes denuncia la precaria labor del gobierno en las labores de rescate.

"¡Necesitamos máquinas... personas!", gritaba un grupo de vecinos frente a un edificio colapsado en esa región. "Estamos nosotros mismos buscando ayuda, el pueblo buscando cómo levantar esto", señaló otra mujer.

La Guaira quedó hecha polvo. Lo que eran edificios hoy son montañas de arena y escombros. Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

La Guaira fue declarada un área de desastre mientras continuaban las labores de rescate. REUTERS

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, estima que más de 50,000 personas están desaparecidas.

"Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja", dijo a la AFP.

AYUDA INTERNACIONAL

Casi 48 horas tras los sismos, equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países comienzan a movilizarse para ayudar. Rescatistas de El Salvador, México, Colombia y Ecuador ya están en el país. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.

Las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.

En Caracas, en la madrugada del viernes, operarios alumbrados por un foco golpeaban con mazos los escombros de un edificio derrumbado. "Silencio absoluto", gritó de repente uno de ellos para poder escuchar a posibles personas atrapadas. "Una linterna, una linterna", dijo otro.

En redes sociales circula una lista no oficial de desaparecidos con más de 51 mil nombres.