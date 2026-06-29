Sheinbaum firma convocatoria para consulta indígena; iniciativa llegará al Congreso en octubre

Este lunes inició el proceso de consulta de la Ley de Pueblos Originarios e Indígenas, que deberá concluir el 12 de octubre con la presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina se presentó el proyecto elaborado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que será enviado a cada uno de los 70 pueblos registrados en el país, y que se analice en las más de 16 mil comunidades indígenas de México.

Una vez que sea mejorada, aprobada, lo que digan los pueblos se presenta al Congreso y el objetivo es que el 12 de octubre, lo que alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los Pueblos, sea entregada, perdón, a la Cámara de Diputadas para que allí pues inicie el proceso de aprobación”, explicó Sheinbaum.

El 12 de octubre se presentará la iniciativa ante el Congreso de la Unión. Arturo Páramo

La titular del Ejecutivo insistió en que se debe seguir procurando el reconocimiento de los pueblos originarios y su importancia para el país, y a través de ello se logrará disminuir la discriminación.

Si nosotros seguimos cargando con esa diferencia de que hay seres humanos superiores e inferiores. Si seguimos pensando en una visión eurocentrista entonces vamos a seguir promoviendo el racismo”, expuso la presidenta en la rueda de prensa.

En la presentación del proyecto de Ley y del arranque del proceso de consulta estuvieron presentes los integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, además de la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y el titular del INPI, Adelfo Regino.