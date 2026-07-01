Sheinbaum envía pésame a familias de las personas que murieron durante los festejos por el triunfo del Tri

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó en su conferencia mañanera de este miércoles sus condolencias y solidaridad con las familias de las tres personas que fallecieron durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana de futbol, ocurridos la noche del martes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

En este contexto, la mandataria aseguró que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, mantiene comunicación directa con los familiares de las víctimas para brindarles el apoyo necesario.

Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron. La jefa de gobierno está en contacto con sus familias", expresó.

Brugada ofrecerá más detalles

Aunado a lo anterior la primera presidenta del país informó además que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:00 horas para ampliar la información sobre lo ocurrido y dar a conocer las acciones emprendidas por las autoridades capitalinas.

Asimismo, indicó que instruyó a la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para coordinar el acompañamiento institucional y la atención a las familias de las víctimas.

Se informó que el gobierno capitalino mantiene contacto con las familias. Cuartoscuro

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con información del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Salud capitalina, las tres víctimas fallecieron por asfixia tras quedar atrapadas entre la multitud.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y trasladaron a las personas afectadas para recibir atención médica; sin embargo, un hombre de 44 años, una joven de 19 años y posteriormente una mujer de 48 años perdieron la vida.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, cerca del Ángel de la Independencia, uno de los principales puntos de reunión de los aficionados durante las celebraciones mundialistas.

En el sitio también se desplegó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Protección Civil, Bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender la emergencia.

Clara Brugada expresó sus condolencias a los familiares y reiteró el llamado a que los festejos por los próximos encuentros de la Selección Mexicana se realicen con responsabilidad. Cuartoscuro

¿Qué dijo el gobierno capitalino?

Tras confirmarse el fallecimiento de las tres personas, la jefa de gobierno, Clara Brugada expresó sus condolencias a los familiares y reiteró el llamado a que los festejos por los próximos encuentros de la Selección Mexicana se realicen con responsabilidad y atendiendo las medidas de seguridad.

Las autoridades capitalinas anunciaron que continuarán las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos, además de evaluar los protocolos de seguridad implementados durante las concentraciones masivas por el torneo mundialista.