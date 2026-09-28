Rosa Icela Rodríguez se reúne con alto comisionado de la ONU para los Refugiados

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con Barham Salih, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con quien intercambió puntos de vista sobre la protección y atención de las personas extranjeras que han solicitado refugio en México.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde Rodríguez destacó la importancia de mantener la coordinación con el organismo internacional para atender a quienes buscan protección en territorio mexicano.

A través de sus redes sociales, la funcionaria informó que durante la reunión participaron también integrantes de los equipos de trabajo de la Segob y del ACNUR.

“Intercambiamos puntos de vista sobre la protección a las personas extranjeras que han solicitado refugio en nuestro país”, señaló Rodríguez.

El encuentro ocurre durante la visita de Barham Salih a México. El funcionario asumió el cargo de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados el 1 de enero de 2026 y es el duodécimo titular de ACNUR.

Salih ha planteado que la protección internacional debe acompañarse de soluciones duraderas para las personas desplazadas, entre ellas el retorno voluntario y seguro, la inclusión en las comunidades de acogida y otras alternativas que permitan superar las condiciones que originaron el desplazamiento.

En el caso de México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, tiene entre sus atribuciones sustanciar y resolver los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado, así como otorgar protección complementaria.

La reunión contó con la participación de funcionarios mexicanos vinculados con la política de derechos humanos, población y migración, así como representantes del ACNUR.

El encuentro se da en un contexto internacional de creciente desplazamiento forzado. De acuerdo con Salih, más de 117 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos, violencia, persecución u otras amenazas a su seguridad.