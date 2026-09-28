En PT hay voluntad para fumar la pipa de la paz con Morena: Reginaldo Sandoval

Luego de amago de ruptura rumbo al 2027, en el Partido del Trabajo existe voluntad para fumar la pipa de la paz con Morena; sin embargo, la reconciliación dependerá de que Morena atienda las demandas del PT y respete su autonomía política, advirtió el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval.

El legislador confirmó que, tras la reunión que sostuvieron el jueves las dirigentes nacionales de ambos partidos, Ariadna Montiel, de Morena, y Alberto Anaya, del PT, se abrió una nueva etapa de diálogo para intentar recomponer la relación entre las dos fuerzas políticas.

“Ya hubo voluntad, disposición, nos convocaron a reunión. Yo no pude asistir porque estaba en un seminario en Toluca, pero me comentaron que instalaron el diálogo. Entonces, espero que se compongan las cosas”, afirmó Sandoval Flores este lunes, en entrevista con Excélsior.

Recordó que su partido puso sobre la mesa tres escenarios para las elecciones de 2027: competir por separado en algunos estados, hacerlo en las 17 entidades que renovarán gubernatura o contender en solitario en todo el país.

“Nosotros somos de proyecto, de unitarios, no somos rupturistas”, insistió, aunque subrayó que las decisiones sobre el futuro de la coalición también dependen de Morena, y dejó en claro que el PT no está dispuesto a renunciar a sus principios o a su independencia política para conservar la alianza y sostuvo que su partido no lucha por cargos, sino por un proyecto de país.

“No luchamos por cargos, luchamos por un proyecto de transformación y de país”, afirmó. Y agregó que más vale ser cabeza de ratón que cola de león, al defender la identidad y la trayectoria política del partido.

“En este caso, ese es un proverbio chino muy fuerte, muy válido, muy adecuado, en este momento”, remarcó.

Pese a las diferencias, Sandoval reconoció que mantener la alianza es fundamental para conservar la mayoría legislativa y aprobar las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sí necesitamos ir juntos, porque si no se pierde mucho”, sostuvo.

Sobre las diferencias en la selección de candidaturas, Sandoval confirmó que ya se instaló una comisión técnica de encuestas de la coalición, con el propósito de revisar los procedimientos y garantizar que los ejercicios sean científicos y confiables.

Ante el dicho del coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, quien, ante el amago de ruptura del PT dijo: “no te calientes granizo”, su homólogo petista en San Lázaro afirmó que en su partido priva la serenidad, para negociar rumbo al 2027.

“Nosotros no nos calentamos, porque no somos de ahora. Somos de lucha, de a de veras. Ni nos doblamos ni nos quebramos”, recalcó.

Tras la reunión del jueves pasado con el líder del PT, Ariadna Montiel publicó en sus redes sociales que “la unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza” y destacó que ambos partidos comparten una historia de lucha y el compromiso con la transformación de México.

“Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando”, escribió la dirigente morenista, en X.

El encuentro entre las dirigencias se produjo después de que el PT endureció sus reclamos a Morena y advirtió en días pasados que, si no se revisaban las reglas de la coalición y se garantizaban “encuestas espejo” para definir candidaturas, estaba en riesgo la continuidad de la alianza.