Fiscalía de Tamaulipas investiga muerte de marino hallado en el río Pánuco

La Fiscalía Estatal de Tamaulipas inició una investigación por la muerte de un elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), cuyo cuerpo fue encontrado flotando en aguas del río Pánuco, cerca de Ciudad Madero, en la zona limítrofe con Veracruz.

El hallazgo ocurrió el domingo, ya entrada la noche, de acuerdo con el reporte oficial, cerca de las escaleras de playa Miramar, en la zona costera del Golfo de México.

Fueron turistas quienes encontraron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades para que realizaran las labores de extracción.

La información obtenida indica que el oficial fue identificado como Gustavo Ángel “N”, de 24 años.

Las investigaciones señalan que había sido reportado como ausente por la Secretaría de Marina en el puerto de Ciudad Madero, donde se encuentra la base.

Los familiares señalaron que la última vez que tuvieron contacto con él fue cuando salió de su domicilio la tarde del 26 de septiembre de este año.

Las autoridades también detectaron que su última actividad en redes sociales la realizó desde un establecimiento ubicado en la zona de las escolleras.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y confirmar las causas de su muerte.

Antes de este hallazgo, el caso más reciente de fallecimiento de oficiales de la Marina ocurrió el 18 de agosto de este mismo año en el muelle conocido como “La Draga”, en el poblado La Pesca, perteneciente al municipio de Soto la Marina, también cerca del Golfo de México.

En ese hecho murieron cuatro oficiales, quienes cayeron a un río que se conecta con el Golfo de México.

Aunque no lo anunciaron, días después de las investigaciones las autoridades concluyeron que cayeron por accidente cuando se desplazaban en un vehículo durante un día de descanso y andaban de fiesta.