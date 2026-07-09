Del estadio al entretenimiento

Con más de dos décadas de operación, Soccer All Media Solutions ha ampliado su presencia en la industria del deporte al diversificar su modelo de negocio hacia el desarrollo de soluciones tecnológicas, la producción de contenidos, la comercialización de activos deportivos y la creación de experiencias para marcas y aficionados.

La empresa inició operaciones con la venta de vallas publicitarias LED en los estadios del futbol mexicano, actividad que hoy mantiene con algunos de los principales clubes nacionales, así como en los encuentros de la Selección Nacional de México donde la misma funge como local.

La empresa comenzó con solo 4 personas, en una oficina pequeña, enfocada únicamente en la comercialización de la valla publicitaria, y hoy el portafolio es mucho más amplio", explicó Arsenio Kessel, director general adjunto de Soccer All Media Solutions en entrevista para Excélsior.

A partir de ese negocio, la compañía incorporó nuevas líneas de operación, entre ellas la venta de espacios publicitarios para diferentes torneos, además de la creación y producción de publicidad digital y virtual para las transmisiones deportivas.

Soccer All Media Solutions también ha desarrollado proyectos enfocados en el entretenimiento deportivo y la generación de contenidos. Entre ellos destaca Camp3onas, iniciativa orientada a impulsar el futbol practicado por mujeres, lo que permitió organizar las visitas del FC Barcelona Femenil a México, por tres años consecutivos, para enfrentar al Club América. Además, gestionó el evento estelar “The Match”, el encuentro varonil entre Barcelona y América disputado en Dallas, Texas.

Vimos una oportunidad en el crecimiento del futbol femenil y decidimos apostar por una propiedad que generara valor tanto para las marcas como para los aficionados", señaló el directivo.

La compañía expandió su presencia a través de su canal de YouTube BLCK MNKY TV, cuya oferta integra una sólida barra de podcasts con producciones como Desde el Paddock, enfocado en el automovilismo, Desde el Ring, dedicado al boxeo y Siempre al 10, especializado en el futbol. A la par de estos contenidos, también ha fortalecido su colaboración con TREBEL, una aplicación de música legal que ya supera los 10 millones de usuarios.

Esta alianza potencia el inventario de publicidad digital de la plataforma, permitiendo a las marcas conectar de forma masiva con las audiencias mediante formatos que vinculan la música con el deporte.

Un espacio para el futbol

La compañía creó Futlán, un concepto instalado en Aztlán Feria de Chapultepec, que reúne la transmisión de todos los partidos de la justa deportiva, además de diferentes activaciones.

Arsenio Kessel adelantó que, una vez concluida la máxima fiesta del futbol, Soccer All Media Solutions continuará enfocada en fortalecer sus operaciones habituales y en el desarrollo de nuevas experiencias y contenidos integrales que conecten al fan con propiedades deportivas y de entretenimiento dentro de la cultura digital, permitiendo así acercar a las marcas con las audiencias de una forma mucho más orgánica.