¿Qué letras cobran hoy y mañana la Pensión del Bienestar? Checa el calendario

La primera semana completa del mes de julio marcó el inicio de la dispersión de la Pensión del Bienestar para varios sectores del país, la cual se deposita directamente a los beneficiarios por medio de su Tarjeta del Bienestar.

Cabe mencionar que este nuevo pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar corresponde al bimestre julio-agosto para los cuales este 2026 se tiene destinada una inversión social de un billón de pesos.

Tal y como lo anunció en días pasados la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, los depósitos comenzaron este 6 de julio y culminarán hasta el próximo día 29 por lo que todos lo interesados deben estar pendientes de la letra de su apellido para recibir la cuota bimestral, destina para buscar ayudarles con sus gastos esenciales.

¿Qué letras cobran hoy y mañana la Pensión del Bienestar?

Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales oficiales de la secretaría, este jueves 9 de julio, aquellos cuyo apellido inicie con la letra C podrán realizar el cobro correspondiente.

Asimismo los beneficiarios con la letra D, E y F podrán disponer de sus fondos los cuales varían de acuerdo al programa social que corresponda.

Calendario oficial de dispersión:

Letra C | jueves 9 de julio de 2026.

Letras D, E y F | viernes 10 de julio de 2026.

Letra G | lunes 13 de julio de 2026.

Letra G | martes 14 de julio de 2026.

Letras H, I, J y K | miércoles 15 de julio de 2026.

Letra L | jueves 16 de julio de 2026.

Letra M | viernes 17 de julio de 2026.

Letra M | lunes 20 de julio de 2026.

Letras N, Ñ y O | martes 21 de julio de 2026.

Letras P y Q | miércoles 22 de julio de 2026.

Letra R | jueves 23 de julio de 2026.

Letra R | viernes 24 de julio de 2026.

Letra S | lunes 27 de julio de 2026.

Letras T, U y V | martes 28 de julio de 2026.

Letras W, X, Y y Z | miércoles 29 de julio de 2026.

¿Qué sectores podrán disponer de su pensión?

En total son cuatro los sectores principales que reciben algún tipo de ayuda de parte del gobierno federal, misma que ya está constituido como un derecho universal al estar inscrito dentro de la Constitución, la cual reconoce este acto.

Derivado de lo anterior, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, mantiene un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica.

En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales, aunque su cobertura depende de los convenios establecidos entre el Gobierno federal y cada entidad federativa.

Por último Asimismo, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, mantiene un depósito de mil 650 pesos cada dos meses para contribuir al cuidado y desarrollo de menores de edad cuando sus madres, padres o tutores trabajan o estudian.