Sheinbaum define con Maru Campos ruta de coordinación entre ambos gobiernos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, tras reunirse con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acordaron mantener una coordinación permanente entre los gobiernos estatal y federal en materia de seguridad y otros asuntos relacionados con la entidad.

La mandataria explicó que los temas que requieran atención del gobierno de México deberán ser canalizados mediante las instancias correspondientes. En asuntos generales, será la Secretaría de Gobernación (Segob) la encargada de dar seguimiento, mientras que los relacionados con seguridad serán atendidos directamente con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Cualquier tema que ella tenga de coordinación con el gobierno de México, pues a través de la Secretaría de Gobernación y en temas de seguridad con el secretario de Seguridad”, señaló.

FGR lleva investigación sobre agentes del FBI

En cuanto a las investigaciones relacionadas con la participación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Chihuahua, Sheinbaum indicó que este asunto corresponde directamente a la Fiscalía General de la República (FGR).

La presidenta precisó que así se lo comunicó a la gobernadora durante el encuentro, al señalar que las indagatorias sobre la actuación de los agentes estadunidenses están bajo responsabilidad de la Fiscalía.