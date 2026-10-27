Despegar registra un aumento del 67 % en las búsquedas a Guanajuato por Día de Muertos

Guanajuato guarda historias de amores imposibles, misterios y leyendas que han pasado de generación en generación. Durante la temporada de Día de Muertos, sus callejones y edificios históricos se convierten en el escenario ideal para una escapada que combina cultura, tradición y relatos fascinantes.

De acuerdo con Despegar, la travel tech líder en América Latina, el interés por descubrir destinos a través de sus tradiciones también se refleja en las búsquedas de los viajeros.

"Conforme se acerca la celebración del Día de Muertos, las búsquedas de hoteles en Guanajuato, Oaxaca y Morelia registraron, en conjunto, un crecimiento del 40 % frente al mismo periodo del año anterior; con Guanajuato a la cabeza de estos tres destinos, impulsado por un aumento del 67 %. Este crecimiento abre una oportunidad para seguir impulsando el turismo en todo el territorio nacional y acercar a más viajeros a las historias, tradiciones y experiencias que hacen único a México", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Una ruta entre mitos y leyendas

1. Callejón del Beso, un amor que desafió las reglas: uno de los sitios más emblemáticos de Guanajuato está ligado a la historia de Carmen y Luis, dos jóvenes enamorados cuyo romance enfrentó la oposición del padre de ella. Hoy, sus balcones casi enfrentados mantienen viva la tradición de besarse en el tercer escalón para atraer la buena fortuna en el amor.

2. Museo de las Momias, un misterio que perdura: este museo alberga cuerpos que se conservaron de manera natural debido a las condiciones del entorno. A su alrededor han surgido relatos populares que alimentan el misterio de uno de los lugares más singulares de la ciudad.

3. Callejones del centro histórico, historias en cada rincón: recorrer las calles de Guanajuato permite conocer leyendas como la de los hermanos Carcamanes y otras historias transmitidas por generaciones. Una callejoneada es una alternativa para descubrir estos relatos entre música, personajes y escenarios históricos.

4. Museo Casa de las Leyendas, relatos que cobran vida: a través de escenarios y representaciones, este espacio reúne historias tradicionales de Guanajuato y permite conocer otra faceta de su patrimonio cultural, ideal para complementar el recorrido por la ciudad.

Entre un callejón y una historia compartida, Guanajuato ofrece motivos para seguir explorando más allá de esta temporada. Y, como esta ciudad, muchos más destinos, donde los recuerdos siguen tan vivos como las ganas de viajar.

Las opciones de hospedaje y experiencias en Despegar permiten que el Día de Muertos represente una oportunidad para ampliar el mapa, visitar nuevos lugares y conocer las tradiciones que los hacen únicos.