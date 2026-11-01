Sheinbaum concluye gira por Hidalgo, Edomex y Guanajuato con obras y proyectos estratégicos

La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó este sábado una gira de tres días por Hidalgo, Estado de México y Guanajuato, donde entregó, supervisó e inauguró obras y proyectos enfocados en infraestructura, vivienda, educación, movilidad y desarrollo económico.

Del jueves 29 al sábado 31 de octubre, la mandataria federal recorrió distintos municipios de las tres entidades para dar seguimiento a proyectos prioritarios de su administración.

En Hidalgo, durante su visita a Villa de Tezontepec, Sheinbaum inauguró el Centro de Distribución Robótico de Mercado Libre y la Planta Platah de Carnot Laboratorios, proyectos vinculados con el fortalecimiento de la actividad productiva y la generación de empleos.

En Pachuca, entregó los últimos apoyos de vivienda a familias afectadas por las lluvias intensas registradas en 2025. De acuerdo con el Gobierno federal, en Hidalgo se han destinado alrededor de 8 mil millones de pesos en acciones de apoyo para atender a la población damnificada.

La gira por Hidalgo también incluyó Tecozautla, donde la presidenta inauguró un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

En el Estado de México, Sheinbaum estuvo en Polotitlán, donde supervisó los trabajos de construcción del Tren México-Querétaro, uno de los proyectos ferroviarios estratégicos de su administración. La obra registra actualmente un avance de 32 por ciento.

La gira concluyó en Guanajuato, donde la presidenta encabezó actividades en Celaya y Apaseo El Grande. En Celaya entregó Becas para el Bienestar, programa que representa una inversión de 6 mil 338 millones de pesos en la entidad, y anunció la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Posteriormente, en Apaseo El Grande, supervisó los trabajos del Tren Querétaro-Irapuato, proyecto que registra un avance de 25 por ciento y que forma parte de la estrategia federal para ampliar la infraestructura ferroviaria de pasajeros.

Con estas actividades, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró una gira de trabajo por tres estados en la que se revisaron avances de proyectos de infraestructura, vivienda, educación, movilidad y desarrollo económico considerados prioritarios para el Gobierno de México.