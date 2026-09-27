Sheinbaum cierra hoy en el Zócalo gira nacional de rendición de cuentas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llegará este domingo al Zócalo capitalino para encabezar el último acto de su gira nacional de rendición de cuentas, luego de recorrer las 32 entidades federativas como parte de las actividades posteriores a su Segundo Informe de Gobierno.

La cita está programada para las 11:00 horas, en la Plaza de la Constitución, donde la mandataria ofrecerá un mensaje centrado particularmente en las acciones y resultados de su administración en la Ciudad de México.

Sheinbaum aclaró que el encuentro no será una movilización nacional, sino una asamblea informativa dedicada a la capital del país, aunque la plaza estará abierta para quienes deseen acudir desde otros estados.

Cierre en el punto neurálgico del país

El mensaje en la capital representa el punto final de una gira mediante la cual Sheinbaum llevó a distintos estados un balance de las acciones realizadas durante su segundo año de gobierno.

El Segundo Informe de Gobierno fue entregado formalmente al Congreso de la Unión el pasado 1 de septiembre por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta.

Ahora, con la asamblea del Zócalo, la mandataria concluirá la etapa territorial de rendición de cuentas y retomará posteriormente sus actividades habituales de supervisión de obras, programas y proyectos de gobierno.

La convocatoria ha generado expectativa entre simpatizantes y ciudadanos que acudirán desde temprano al Centro Histórico. Cuartoscuro

¿Por dónde ver el mensaje de la presidenta?

Se contempla su transmisión por los medios públicos, entre ellos: Canal Once, Canal 14 y el Canal 22. Asimismo, se prevé cobertura en las redes sociales oficiales de la presidenta y del gobierno de México.

Habrá cierres viales en el Centro Histórico

La convocatoria ha generado expectativa entre simpatizantes y ciudadanos que acudirán desde temprano al Centro Histórico. Reportes previos al evento estiman que los asistentes comenzarán a llegar desde alrededor de las 9:00 horas.

La realización de la asamblea provocará afectaciones a la circulación en los alrededores de la Plaza de la Constitución.

Entre las vialidades que tendrán restricciones se encuentran el Circuito Plaza de la Constitución, Avenida 20 de Noviembre, 5 de Febrero, José María Pino Suárez, 5 de Mayo, Moneda y República de Brasil.

Para quienes necesiten desplazarse por la zona, se recomienda evitar el primer cuadro de la ciudad y utilizar vías alternas como Eje 1 Sur, Fray Servando Teresa de Mier y Circuito Interior.

Otros reportes también recomiendan considerar vialidades como Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y José María Izazaga, dependiendo del punto de origen y destino.

Las restricciones podrían mantenerse durante buena parte de la mañana y extenderse después de concluido el acto, debido a la concentración de personas y al dispositivo de seguridad.