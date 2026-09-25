Sheinbaum celebra que casi 2 millones de guerrerenses reciban programas sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que en Guerrero hay un millón 837 mil personas reciben un Programa para el Bienestar, a través de una inversión de 34 mil millones de pesos.

Estamos trabajando todos los días, de la mano de la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda). Queremos mucho a Guerrero, aquí hay un pueblo generoso, alegre, pero sobre todo, un pueblo de lucha, que nunca ha permitido las injusticias, toda nuestra admiración y cariño al pueblo de Guerrero”, puntualizó.

La mandataria federal explicó que en el estado hay:

402 mil 783 personas que reciben la Pensión para Adultos Mayores

74 mil 244 la Pensión para Personas con Discapacidad

23 mil 199 personas son parte de Jóvenes Construyendo el Futuro

125 mil 149 estudiantes son beneficiarios de la beca nivel Medio Superior

150 mil 925 productores reciben Producción para el Bienestar

No es una dádiva, no es un regalo. El pueblo paga impuestos y el gobierno se lo regresa al pueblo de México en derechos, en Programas de Bienestar”, celebró.

Destacó que se implementa el Plan Lázaro Cárdenas, el Plan de Justicia y Desarrollo para la Montaña de Guerrero, además mil 707 comunidades de pueblos originarios y afromexicanos recibieron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

Foto: Especial

Además, hay 32 Centros LIBRE para las Mujeres en operación, se edifican cerca de 51 mil viviendas y 46 mil familias se han visto beneficiadas con la reestructura de créditos.

La presidenta Sheinbaum Pardo reconoció al expresidente Andrés Manuel López Obrador como su maestro político.

Claudia Sheinbaum aseguró que no necesita que calles o avenidas lleven su nombre, porque está en “el corazón del pueblo de México”.

La gobernadora Evelyn Salgado agradeció el apoyo del gobierno federal por las acciones como el programa Acapulco se Transforma Contigo, infraestructura carretera, los Programas para el Bienestar.