Sheinbaum anuncia apoyo universal de útiles y uniformes para estudiantes de primaria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las becas del gobierno de México mantienen amplia cobertura en educación media superior, secundaria y universidad. En agosto de 2026 se ampliarán los apoyos para útiles y uniformes para estudiantes de primaria.

A través de su cuenta oficial en X, la mandataria subrayó que todos los estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas reciben actualmente la Beca Benito Juárez, uno de los programas prioritarios del país.

Sheinbaum informó que 425 mil estudiantes universitarios forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, una beca destinada a garantizar que jóvenes de educación superior continúen sus estudios sin barreras económicas.

En el nivel básico, la presidenta recordó que las y los estudiantes de secundaria pública reciben la Beca Rita Cetina, enfocada en reducir la deserción y acompañar a adolescentes en su formación.

Además, anunció que para agosto de 2026, todos los estudiantes de primaria de escuelas públicas recibirán un apoyo destinado a útiles y uniformes escolares, lo que ampliará la cobertura de apoyos directos a las familias.

Sheinbaum afirmó que estos programas sociales consolidan la visión del gobierno en materia educativa.

“Las becas apoyan la economía familiar, reconocen el estudio como un derecho esencial y fortalecen la educación pública”, expresó.

vjcm