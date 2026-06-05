Con plantación de árboles, Escobedo conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente

Dentro de las acciones para convertir a Escobedo en un gran pulmón urbano y en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, este viernes 5 de junio se llevó a cabo en Escobedo la plantación de 50 árboles nativos en una plaza pública de la colonia Villas de San Francisco.

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Las labores en apoyo a la ecología continuarán el sábado 6 de junio con la siembra de una cantidad similar en un parque de este sector ubicado en el norponiente de la ciudad, pues la meta es llegar a los 18 mil ejemplares instalados.

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A la fecha se han plantado 13 mil 800 ejemplares de especies nativas de la región dentro de los programas ambientales municipales en diversos espacios, como plazas públicas, parques, camellones, andadores y escuelas, entre otros.

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En esta ocasión especial, en las tareas de reforestación participaron autoridades municipales encabezadas por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez; vecinos del sector, representantes del sector inmobiliario y de la Fundación Hogares.

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En compañía de los vecinos del sector, Canales Rodríguez, con pala y cubeta en mano, se dio a la tarea de sembrar un árbol de forma simbólica en las inmediaciones del Parque El Búho.

Familias completas replicaron la acción, pues saben de la importancia de la conservación de los ecosistemas que ayudan a la reducción de la contaminación y a mejorar el medio ambiente.

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Canales Rodríguez indicó que la administración no escatimará recursos ni esfuerzos para construir espacios dignos para la recreación y el esparcimiento de las familias de Escobedo.

“Quiero hacer con ustedes un compromiso para que cuiden los parques y plazas públicas porque son de ustedes y para su beneficio; cuídenlos mucho y no permitan que se los destruyan”, recalcó el secretario del Ayuntamiento.

Fernando Sánchez, representante de CSI Desarrollo Inmobiliario, y Paola López, coordinadora de proyectos sociales de la Fundación Hogares, acompañaron al secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, y a Rolando Ríos, secretario de Medio Ambiente, en la plantación de la media centena de árboles.