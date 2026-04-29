Sheinbaum anuncia acuerdo en beneficio de la industria siderúrgica mexicana

Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la firma del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica, una iniciativa que mencionó busca impulsar el consumo de acero mexicano en proyectos de infraestructura, equipamiento y vivienda en todo el país.

La revelación de esta iniciativa se hizo en conjunto con la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien explicó que este acuerdo forma parte del denominado Plan México y se articula en tres ejes principales:

Contrataciones públicas. Instrumentos de financiamiento para la infraestructura. Compromisos estratégicos en el sector de la construcción.

La funcionaria destacó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 contempla el impulso a la industria nacional como una prioridad. En este sentido, subrayó que el acuerdo pretende incrementar el contenido nacional en la producción, elevar el valor agregado de los productos siderúrgicos y consolidar el papel del gasto público como una herramienta clave para el crecimiento económico del país.

Asimismo, como parte de los compromisos establecidos, el sector privado se comprometió a garantizar la calidad de sus productos, asegurar el abasto y las entregas en tiempo, así como ofrecer precios competitivos acordes a las condiciones del mercado.

¿Qué establece la medida?

De acuerdo con lo informado desde Palacio Nacional, la medida establece que en todas las obras públicas y desarrollos habitacionales se garantice tanto la calidad del acero como el cumplimiento en los tiempos de entrega, con el objetivo de fortalecer la eficiencia y confiabilidad en la ejecución de proyectos.

La medida se da tras la reunión sostenida entre la mandataria y representantes de la industria del acero, misma que fue reportada el pasado miércoles 22 de abril por este medio (Excélsior). En dicho encuentro se sentaron las bases para concretar el acuerdo anunciado recientemente.

¿Qué dice el sector siderúrgico?

Por su parte, integrantes del sector siderúrgico afirmaron que la industria nacional cuenta con la capacidad suficiente para atender la demanda que implicará esta política. Actualmente, el sector genera alrededor de 90 mil empleos en el país y mantiene inversiones programadas por 8 mil 500 millones de pesos en su planta industrial.

Asimismo, los representantes destacaron que el acero mexicano cumple con los estándares de calidad requeridos y ha logrado avances significativos en la reducción de emisiones contaminantes, lo que refuerza su competitividad y sostenibilidad en el mercado.

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fdm