La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 29 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 29 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 29 de abril de 2026

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7:43 Horas | Sheinbaum anuncia acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo entre el gobierno y empresas para el fomento de la industria siderúrgica mexicana como parte del Plan México y en el cual la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, será la "guardiana" de que el acuerdo se cumpla, además de que ayudó a redactar dicho acuerdo.

Al tomar la palabra, Buenrostro detalló que este acuerdo tiene el objetivo de desarrollar mecanismos que garanticen el fortalecimiento del empleo, crecimiento económico y la industrialización de nuestro país, para lo cual el gobierno tomará diversas acciones, entre ellas:

Contrataciones públicas, con lo que se coordinará el trabajo entre instituciones, luego el sector público y privado para establecer acuerdos de abasto, calidad y precios justos y fomento de la industria, así como incentivos para ir promoviendo este tipo de negociaciones.

Instrumentos de financiamiento para la infraestructura pública.

Compromisos que tienen alto impacto en la construcción.

vjcm