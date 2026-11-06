Poder Judicial pagará aguinaldo desde el 13 de noviembre; anuncia aumento salarial de 4.5%

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) anunció que a partir del próximo 13 de noviembre comenzará la dispersión de recursos correspondientes al aguinaldo de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), además de confirmar un incremento salarial del 4.5% y el pago de prestaciones adicionales durante noviembre y diciembre.

De acuerdo con el calendario oficial, la primera parte del aguinaldo será depositada el 13 de noviembre, mientras que la segunda entrega está programada para el 5 de enero de 2027.

El organismo precisó que el aumento salarial del 4.5% se verá reflejado en la nómina de la segunda quincena de noviembre, exclusivamente para los trabajadores comprendidos entre los niveles 12 y 34 de la estructura del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, informó que los recursos correspondientes al retroactivo de este incremento serán cubiertos durante diciembre de 2026, aunque no se estableció una fecha específica para su depósito.

Como parte de los acuerdos laborales, el próximo 27 de noviembre se entregarán las asignaciones adicionales relacionadas con el pago por riesgo y los estímulos por antigüedad, prestaciones contempladas para el personal que cumpla con los requisitos correspondientes.

En tanto, el 4 de diciembre se realizarán los depósitos por concepto de ayuda al personal operativo y ayuda de despensa, mientras que la prima vacacional correspondiente al segundo periodo del año será cubierta el 15 de diciembre.

Con este calendario, el Órgano de Administración Judicial busca dar cumplimiento a los acuerdos salariales y compromisos laborales establecidos con los servidores públicos federales, mediante la distribución de las prestaciones en distintas fechas.

El Pleno del OAJ señaló que las medidas forman parte de los compromisos institucionales encaminados a mejorar las condiciones laborales del personal judicial y fortalecer el desempeño de las áreas administrativas y jurisdiccionales.

También reconoció el trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y reiteró que el mejoramiento de sus condiciones laborales debe contribuir a una atención más eficiente de las personas que acuden a los tribunales federales.

Los pagos anunciados forman parte de las nóminas ordinarias y extraordinarias programadas para el cierre del ejercicio 2026 y el inicio de 2027.