SEP restringirá celulares en primarias y secundarias a partir del 3 de noviembre

A partir del próximo 3 de noviembre, el uso de teléfonos celulares estará restringido durante la jornada escolar, incluidos los recreos, en escuelas de educación básica públicas y privadas del país, mientras que en bachillerato cada plantel definirá sus propias reglas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reiteró que los lineamientos para regular el uso de dispositivos móviles entrarán en vigor con el propósito de favorecer la concentración de los estudiantes, fortalecer la convivencia escolari

Queremos que regresen la convivencia en los patios, las charlas en los pasillos, la concentración y las amistades en el aula”, expresó el funcionario durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

De acuerdo con la SEP, en primaria y secundaria los dispositivos móviles estarán restringidos tanto en las aulas como durante los periodos de recreo, con el objetivo de propiciar la interacción directa entre niñas, niños y adolescentes.

La disposición, impulsada por la presidenta y aprobada por los titulares educativos de las 32 entidades del país, establece condiciones diferenciadas para cada nivel educativo.

En educación media superior, las reglas para el uso de celulares serán determinadas por cada plantel mediante acuerdos con su comunidad educativa, mientras que en educación superior se promoverá el uso crítico de la tecnología.

En este último nivel, la SEP trabaja en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para que los jóvenes comprendan el funcionamiento de los algoritmos, las implicaciones de la inteligencia artificial y el papel de estas herramientas en su formación académica.

Delgado Carrillo sostuvo que la iniciativa no pretende alejar a los estudiantes de la tecnología, sino fomentar prácticas que permitan aprovechar sus beneficios de manera consciente y responsable.

El funcionario convocó a docentes, madres, padres de familia, tutores y estudiantes a sumarse a la medida para fortalecer los espacios de aprendizaje, diálogo y convivencia en las comunidades escolares.