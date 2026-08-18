SEP publica resultados de “Mi Derecho, mi lugar” 2026: 99.2% de jóvenes queda en sus primeras opciones

El 99.2 por ciento de los más de 191 mil aspirantes que participaron en el proceso de asignación a la Educación Media Superior “Mi derecho, mi lugar”, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo un espacio en alguna de sus tres primeras opciones, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Con este mecanismo, 141 mil 738 jóvenes fueron asignados a su primera opción. Los resultados ya pueden consultarse en la plataforma oficial miderechomilugar.gob.mx.

Mario Delgado enfatizó la transformación del sistema de ingreso al señalar: “La educación es un derecho, no un privilegio, una mercancía o el mérito en un examen”. El titular de la Secretaría de Educación Pública resaltó que más del 51 por ciento de la matrícula asignada corresponde a mujeres y subrayó que hoy las y los estudiantes eligen libremente el plantel de su preferencia o el más cercano a sus hogares, dejando atrás las evaluaciones restrictivas del periodo neoliberal.

Para quienes no completaron el trámite ordinario o no obtuvieron un lugar en la UNAM o el IPN, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, anunció un periodo extemporáneo del 19 al 26 de agosto en el portal institucional. Asimismo, la dependencia mantiene abiertas las inscripciones para los 264 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza a través del sitio preinscripcionceb.dgb.sep.gob.mx/margaritamaza/, esquema que otorga la Beca Universal Benito Juárez a sus alumnos. Para el registro en línea se requiere CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado de secundaria y fotografía reciente.