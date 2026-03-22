SEP destaca a Ayotzinapa como semillero de docentes rurales en su centenario

A más de una década de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, caso que marcó a la institución a nivel nacional e internacional, la Secretaría de Educación Pública destacó el papel histórico del plantel en la formación de docentes, en el marco de su centenario.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subrayó que la normal ha sido un referente en el acceso a la educación para jóvenes de origen campesino, al representar por décadas una oportunidad de vida para estudiantes de comunidades rurales.

Indicó que en sus aulas no solo se brinda formación académica, sino también un compromiso social con las comunidades de origen de sus alumnos.

semillero ayotzinapa Excélsior

Señaló que el modelo educativo de la institución se distingue por su carácter integral, al ofrecer apoyos como alimentación, alojamiento, espacios deportivos y talleres, lo que permite a estudiantes de distintas entidades continuar su formación profesional en condiciones dignas.

Como parte de los festejos por los 100 años, el director del plantel, Tomás Vargas Colchero, informó que desde inicios de marzo se realizaron diversas actividades académicas y comunitarias, entre ellas una caminata que reunió a más de dos mil egresados de distintas generaciones, incluidas las de 1968 y las correspondientes a la etapa en que la institución fue mixta.

Actualmente, la normal ofrece 120 espacios en la licenciatura en Educación Primaria y 45 en Educación Plurilingüe Comunitaria, además de una maestría en Educación Rural con énfasis en grupos multigrado, dirigida a docentes en servicio

A un siglo de su fundación, Ayotzinapa se mantiene, de acuerdo con autoridades educativas, como una de las escuelas normales rurales más emblemáticas del país, tanto por su vocación social como por su papel en la formación de generaciones de maestros vinculados a las realidades comunitarias de México, en medio de una historia reciente que la colocó también en el centro de la exigencia de justicia a nivel nacional.