Marina asegura 13 paquetes y un bulto con cocaína en aguas de Oaxaca | VIDEO

Un cargamento de 13 paquetes, en forma de ladrillo, y un bulto con presunta cocaína fue asegurado durante un recorrido de vigilancia marítima, y en funciones de Guardia Costera, por parte de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) en aguas de Oaxaca.

La dependencia detalló que la carga abandonada con el alcaloide, frotando en el mar, fue localizada aproximadamente a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco.

La dependencia detalló que la carga abandonada fue localizada aproximadamente a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco. X

La Marina destacó que este aseguramiento se suma a las 65.5 toneladas de carga ilícita aseguradas en la mar, por su personal, durante la presente administración.

Indicó que el operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), derivado de labores de vigilancia naval en aguas del Pacífico mexicano.

Trasladan decomiso al puerto de Huatulco

Los paquetes y el bulto asegurados fueron trasladados al puerto de Huatulco, para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para determinar su peso ministerial y confirmar el tipo de sustancia.

El Gabinete de Seguridad informó que estas operaciones forman parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima que realiza la Armada de México para inhibir el trasiego de drogas por rutas marítimas provenientes de Sudamérica hacia costas mexicanas y Centroamérica.

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