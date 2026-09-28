Registran 132 homicidios dolosos en el país durante el fin de semana

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Durante el último fin de semana de septiembre se cometieron en el país 132 homicidios dolosos, 43 el viernes 25, 45 el sábado y 44 el domingo, de acuerdo con las cifras recopiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el reporte presentado por el Gabinete de Seguridad, durante este periodo, Sinaloa se ubicó como la entidad con mayor violencia letal con 17 personas asesinadas, seguida del Estado de México con 14 casos y Tabasco con 11 asesinatos.

En Chihuahua y Guanajuato se cometieron 10 homicidios dolosos, por entidad, el fin de semana; en Baja California fueron 9 casos y en Jalisco asesinaron a 8 personas.

El informe Víctimas reportadas por el delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, estableció que el pasado fin de semana, en Michoacán, Oaxaca y Sonora se cometieron 6 asesinatos, por entidad.

En la Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz fueron asesinadas 5 personas, por entidad, en este periodo; Morelos y Puebla reportaron 4 casos por entidad y en Chiapas fueron 3 casos.

El informe del Secretariado Ejecutivo establece que, con los 132 homicidios dolosos del fin de semana, en 27 días de septiembre van mil 005 personas asesinadas en el mes, para un promedio de 37.2 casos por día.