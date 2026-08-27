Semarnat y Partido Verde impulsan la economía circular con el reciclaje de más de 644 kg de residuos

La recuperación y reciclaje de más de 644 kilogramos de plásticos de un solo uso a través de la campaña “Gol por el Ambiente”, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), demuestra que México cuenta con la capacidad para avanzar hacia un modelo de economía circular, afirmó el Partido Verde Ecologista de México.

De acuerdo con datos brindados por la Semarnat, durante la segunda etapa de dicha iniciativa se lograron recolectar un total de 644.3 kilogramos de plástico, superando por 144.3 kilogramos la meta original. El material acopiado —compuesto principalmente por PET, así como polietileno de alta y baja densidad— fue enviado para su valorización y reciclaje en colaboración con las organizaciones ECOCE y Rennueva, lo que evitó que terminara contaminando o saturando los sitios de disposición final.

Ante estos resultados, el Partido Verde recordó que en enero pasado el Congreso de la Unión aprobó la reforma que dio origen a la Ley General de Economía Circular, ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación que busca transformar el modelo de producción y consumo en el país.

Con esta legislación se busca que los residuos dejen de considerarse basura y se reincorporen a las cadenas productivas como nuevos recursos. Para ello, establece mecanismos enfocados en extender la vida útil de los productos, reducir, recuperar y valorizar los desechos, además de promover la responsabilidad extendida de los fabricantes y fomentar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.