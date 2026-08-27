Libertad Financiera mantiene estructura accionaria y apuesta por eficiencia interna

Tras analizar durante varios meses distintas alternativas de inversión, Libertad Financiera decidió mantener su actual estructura accionaria y no incorporar nuevos socios. La institución financiera orientará su estrategia corporativa al fortalecimiento interno, con un énfasis directo en la eficiencia de sus operaciones, la consolidación de sus capacidades institucionales y la evolución de sus servicios para responder a un mercado financiero caracterizado por mayores exigencias.

Esta determinación se respalda en la solidez de sus indicadores de operación financiera, destacando que la entidad cerró junio de 2026 con más de 10 mil millones de pesos en términos de captación. Durante los últimos tres años, este rubro registró un crecimiento cercano al 5.6%, una tasa superior al crecimiento promedio estimado de la banca, el cual se ubicó alrededor del 3%. Dicho comportamiento ha sido orgánico y se ha sustentado en la propia base de clientes de la institución. A esto se suma que, durante 2026, Libertad mantuvo un coeficiente de liquidez de entre 35% y 40% —frente al mínimo regulatorio establecido de 10%—, conservando además su Nivel de Capitalización por encima del umbral exigido por la regulación aplicable.

Estos datos permiten que la entidad concentre plenamente sus recursos en la ejecución de su estrategia y el fortalecimiento de sus procesos sin requerir modificaciones inmediatas en su estructura accionaria. El reenfoque busca aprovechar la infraestructura, capacidades y experiencia construidas durante más de 65 años de trayectoria para atender con mayor agilidad a clientes, ahorradores y acreditados. Para atender a los diferentes segmentos de ahorro y financiamiento de su base de más de 2.5 millones de clientes, la organización dispone de una red nacional de sucursales, canales digitales y equipos especializados.

La estrategia responde a un entorno marcado por la competencia creciente por la captación, requerimientos regulatorios más estrictos y la transformación constante de los canales digitales. Entre sus ejes de trabajo definidos destacan el fortalecimiento de los procesos institucionales, la evolución de sus plataformas digitales, la mejora de la atención y el desarrollo de soluciones de ahorro y crédito adaptadas al mercado. De este modo, la innovación y la eficiencia operativa se posicionan como elementos relevantes para enfrentar el sector, donde el reto de Libertad Financiera será convertir este fortalecimiento en operaciones más eficientes que sostengan su crecimiento a partir de sus propios recursos.