Semar trasladará al "R2" a Puente Grande e identifica a tres de los 21 detenidos vinculados al CJNG

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) preparan un operativo de seguridad para trasladar a Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", identificado como presunto líder de "Los R", grupo delictivo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue detenido durante las acciones federales realizadas el pasado 8 de noviembre en Guadalajara, Jalisco.

El detenido permanece hospitalizado bajo atención médica y será llevado inicialmente a las instalaciones de la FGR para continuar con los procedimientos ministeriales.

Posteriormente, será ingresado al Centro Penitenciario de Puente Grande, donde recibirá atención en el área médica.

Elementos de infantería de la Semar estarán a cargo de su custodia y del dispositivo de seguridad durante ambos desplazamientos, una vez que concluyan las valoraciones médicas y los trámites correspondientes.

De acuerdo con información preliminar, entre las 21 personas detenidas durante las operaciones se ha logrado identificar a tres presuntos integrantes de la estructura criminal del CJNG, señalados por su participación en actividades delictivas en Jalisco y Michoacán.

Entre ellos destaca Ángel Gabriel Durán Vergara, alias "El Cumby", identificado como presunto jefe regional del CJNG en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, Michoacán.

Los informes lo señalan como sobrino de los sujetos conocidos como "R1" y "R2", quienes presuntamente forman parte de la estructura de mando de la organización criminal.

Otro de los detenidos es Fernando Omar Farías Chávez, alias "El Fénix" o "El Prángana", señalado como presunto jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los señalamientos disponibles, Farías Chávez estaría relacionado con extorsiones y cobro de piso contra productores y comercializadores de aguacate, así como empresarios y comerciantes de la región.

También se le atribuye una presunta participación en secuestros y desapariciones de personas, actividades que han afectado a distintos sectores económicos y sociales de Michoacán.

Las detenciones representan un golpe contra presuntos mandos regionales de la organización criminal, aunque las autoridades deberán establecer judicialmente la participación individual de los implicados en los delitos que se les atribuyen.

Por lo pronto, el traslado de "R2" permanecerá sujeto a las autorizaciones médicas y ministeriales correspondientes. La Marina será responsable de garantizar su seguridad e integridad física hasta su ingreso al penal de Puente Grande.