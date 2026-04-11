Semar reporta 81 detenidos por operativo “Escudo Sable” en Acapulco

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) a través de la Fuerza de Tarea Escudo, Componente Sable Acapulco, dio a conocer el balance de las acciones de seguridad desplegadas durante marzo en el puerto, como parte de la estrategia federal para contener la violencia en la zona.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, los operativos de vigilancia derivaron en la captura de 81 personas presuntamente vinculadas con delitos contra la salud y otras conductas ilícitas, entre ellas portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, extorsión, fraude, homicidio y robo de vehículos y motocicletas.

Se aseguraron drogas, armas de uso exclusivo del Ejército, vehículos y motocicletas. Secretaría de Marina

Durante las intervenciones, el personal naval aseguró 573 dosis de una sustancia con características del cristal, 394 envoltorios de hierba similar a la marihuana, 36 dosis de polvo blanco parecido a la cocaína y ocho fragmentos sólidos con rasgos de piedra.

En materia de armamento y equipo, el despliegue permitió decomisar nueve armas de distintos calibres, algunas reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de 23 cargadores y 424 cartuchos útiles. También fueron retiradas nueve cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en la vía pública, equipo que presuntamente era utilizado para monitorear movimientos de las corporaciones.

Se aseguraron drogas, armas de uso exclusivo del Ejército, vehículos y motocicletas. Secretaría de Marina

Además, se aseguraron ocho vehículos, 11 motocicletas, una motoneta, un chaleco táctico y dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado.