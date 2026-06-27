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Semar fortalece vigilancia y protección de recursos marinos

La Semar promueve proyectos de investigación marina, oceanográfica y ambiental para ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas

Por: Raúl Flores

ACAPULCO, GUERRERO, 01JUNIO2026.- Autoridades de la Secretaría Marina Armada de México y del Gobierno del Estado de Guerrero, encabezados por la gobernadora Evelyn Salgado, realizaron una ceremonia conmemorativa en la Bahía de Acapulco a bordo de la embarcación Marinabus, en honor al aniversario de la Marina Armada de México. Durante la ceremonia se arrojó una ofrenda floral al mar y se guardó un minuto de silencio en memoria de los marinos que han perdido la vida en el mar. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM
Los fondos y lechos marinos concentran depósitos de alto valor, entre ellos petróleo, gas natural, arena, grava y metales estratégicos.Foto: Carlos Carbajal | Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene como una de sus prioridades la protección del Interés Marítimo Nacional, con énfasis en la conservación, aprovechamiento responsable y sostenibilidad de los recursos naturales ubicados en las Zonas Marinas Mexicanas (ZMM).

A través de una nota informativa, la Semar destacó que los recursos naturales marinos representan un sector estratégico para el desarrollo sustentable del país, debido a su impacto en la economía nacional, la seguridad marítima y la preservación del medio ambiente marino.

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la gobernanza marítima, la Semar impulsa el desarrollo y uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la transparencia en las cadenas de suministro, así como ampliar las capacidades de monitoreo, control y vigilancia de las actividades que se realizan en aguas nacionales.

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, 15MAYO2026.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que durante el mes de abril del presente año se efectuaron 55 patrullajes de vigilancia marítima en la Sonda de Campeche, cubriendo un total de 36,216 millas náuticas por parte de las Unidades Operativas de Superficie adscritas a la Quinta Flotilla.FOTO: SEMAR/CUARTOSCURO.COM
Foto: Cortesía Secretaría de Marina

Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, mediante prácticas sanitarias, ambientales y de aprovechamiento responsable de los recursos marinos.

Los fondos y lechos marinos concentran depósitos de alto valor, entre ellos petróleo, gas natural, arena, grava y metales estratégicos. A ello se suman ecosistemas, como arrecifes de coral, manglares y praderas marinas, que contribuyen a la protección de las costas ante fenómenos naturales, además de filtrar contaminantes y sostener la biodiversidad marina.

La dependencia destacó que estos ecosistemas también favorecen la existencia de bienes biológicos, como peces, mariscos, algas y mamíferos marinos, los cuales son relevantes para sectores como la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

En materia científica y tecnológica, la Semar promueve proyectos de investigación marina, oceanográfica y ambiental, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas del país. También impulsa la transferencia de tecnología y la formación de capacidades técnicas que permitan respaldar acciones de conservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable.

PARAISO, TABASCO, 19ABRIL2026.- Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) realizan recorridos de inspección en las playas colindantes con la Refinería Dos Bocas. Este despliegue forma parte de los protocolos de vigilancia costera activados tras la fuga detectada en el activo Abkatún-Pol-Chuc, en la Sonda de Campeche. El personal naval supervisa la extensión de las sustancias que han recalado en la arena para coordinar las fases de limpieza y contención con las autoridades ambientales, garantizando el control del perímetro en una de las zonas con mayor actividad industrial del país. FOTO: ISABEL MATEOS HINOJOSA /CUARTOSCURO.COM
Foto: Isabel Mateos | Cuartoscuro

La estrategia se desarrolla bajo una visión de largo plazo, con atención al principio de precaución y a la posición de México frente a las actividades de exploración y explotación subacuática.

Estas labores se realizan en coordinación con las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Marítimo (CIDEMAR), mediante acciones de vigilancia y apoyo institucional para prevenir actividades ilícitas que puedan afectar la biodiversidad marina y los ecosistemas estratégicos del país.

Dichas acciones, se llevan a cabo en apego a los compromisos internacionales asumidos por México y bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

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