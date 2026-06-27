Semar fortalece vigilancia y protección de recursos marinos

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene como una de sus prioridades la protección del Interés Marítimo Nacional, con énfasis en la conservación, aprovechamiento responsable y sostenibilidad de los recursos naturales ubicados en las Zonas Marinas Mexicanas (ZMM).

A través de una nota informativa, la Semar destacó que los recursos naturales marinos representan un sector estratégico para el desarrollo sustentable del país, debido a su impacto en la economía nacional, la seguridad marítima y la preservación del medio ambiente marino.

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la gobernanza marítima, la Semar impulsa el desarrollo y uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la transparencia en las cadenas de suministro, así como ampliar las capacidades de monitoreo, control y vigilancia de las actividades que se realizan en aguas nacionales.

Foto: Cortesía Secretaría de Marina

Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, mediante prácticas sanitarias, ambientales y de aprovechamiento responsable de los recursos marinos.

Los fondos y lechos marinos concentran depósitos de alto valor, entre ellos petróleo, gas natural, arena, grava y metales estratégicos. A ello se suman ecosistemas, como arrecifes de coral, manglares y praderas marinas, que contribuyen a la protección de las costas ante fenómenos naturales, además de filtrar contaminantes y sostener la biodiversidad marina.

La dependencia destacó que estos ecosistemas también favorecen la existencia de bienes biológicos, como peces, mariscos, algas y mamíferos marinos, los cuales son relevantes para sectores como la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

En materia científica y tecnológica, la Semar promueve proyectos de investigación marina, oceanográfica y ambiental, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas del país. También impulsa la transferencia de tecnología y la formación de capacidades técnicas que permitan respaldar acciones de conservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable.

Foto: Isabel Mateos | Cuartoscuro

La estrategia se desarrolla bajo una visión de largo plazo, con atención al principio de precaución y a la posición de México frente a las actividades de exploración y explotación subacuática.

Estas labores se realizan en coordinación con las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Marítimo (CIDEMAR), mediante acciones de vigilancia y apoyo institucional para prevenir actividades ilícitas que puedan afectar la biodiversidad marina y los ecosistemas estratégicos del país.

Dichas acciones, se llevan a cabo en apego a los compromisos internacionales asumidos por México y bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.