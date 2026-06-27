Semar fortalece vigilancia y protección de recursos marinos
La Semar promueve proyectos de investigación marina, oceanográfica y ambiental para ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas
La Secretaría de Marina (Semar) mantiene como una de sus prioridades la protección del Interés Marítimo Nacional, con énfasis en la conservación, aprovechamiento responsable y sostenibilidad de los recursos naturales ubicados en las Zonas Marinas Mexicanas (ZMM).
A través de una nota informativa, la Semar destacó que los recursos naturales marinos representan un sector estratégico para el desarrollo sustentable del país, debido a su impacto en la economía nacional, la seguridad marítima y la preservación del medio ambiente marino.
Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la gobernanza marítima, la Semar impulsa el desarrollo y uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la transparencia en las cadenas de suministro, así como ampliar las capacidades de monitoreo, control y vigilancia de las actividades que se realizan en aguas nacionales.
Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, mediante prácticas sanitarias, ambientales y de aprovechamiento responsable de los recursos marinos.
Los fondos y lechos marinos concentran depósitos de alto valor, entre ellos petróleo, gas natural, arena, grava y metales estratégicos. A ello se suman ecosistemas, como arrecifes de coral, manglares y praderas marinas, que contribuyen a la protección de las costas ante fenómenos naturales, además de filtrar contaminantes y sostener la biodiversidad marina.
La dependencia destacó que estos ecosistemas también favorecen la existencia de bienes biológicos, como peces, mariscos, algas y mamíferos marinos, los cuales son relevantes para sectores como la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
En materia científica y tecnológica, la Semar promueve proyectos de investigación marina, oceanográfica y ambiental, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas del país. También impulsa la transferencia de tecnología y la formación de capacidades técnicas que permitan respaldar acciones de conservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable.
La estrategia se desarrolla bajo una visión de largo plazo, con atención al principio de precaución y a la posición de México frente a las actividades de exploración y explotación subacuática.
Estas labores se realizan en coordinación con las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Marítimo (CIDEMAR), mediante acciones de vigilancia y apoyo institucional para prevenir actividades ilícitas que puedan afectar la biodiversidad marina y los ecosistemas estratégicos del país.
Dichas acciones, se llevan a cabo en apego a los compromisos internacionales asumidos por México y bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.