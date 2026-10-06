Semar participa en captura de dos acusados de secuestro agravado

Dos personas que contaban con órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado fueron detenidas en el estado de Veracruz durante operativos en los que participó personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con autoridades federales.

Las acciones se realizaron el 3 de octubre, como resultado de una investigación desarrollada por personal de la Región Naval Central, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana en Ecatepec y de la Unidad de Combate al Delito de Secuestro (AIC).

Las indagatorias están relacionadas con un secuestro ocurrido en septiembre de 2020 en el municipio de Tultitlán, Estado de México. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los probables responsables estarían vinculados con un grupo delictivo con presencia en diversos municipios de esa entidad.

Despliegue en Veracruz

Con los datos obtenidos durante la investigación, las autoridades desplegaron operativos en distintos puntos del municipio de Veracruz, Veracruz, para ejecutar las órdenes judiciales.

Personal naval y elementos de la Fuerza de Tarea Ecatepec proporcionaron seguridad y apoyo a efectivos de la Agencia de Investigación Criminal durante los cateos.

En una primera intervención fue localizada y detenida una persona de 41 años. Posteriormente, durante una segunda acción, las autoridades capturaron a otra de 27 años. Ambas eran requeridas por la justicia por el presunto delito de secuestro agravado.

Tras informarles sus derechos, los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República en Veracruz, donde se les practicó la certificación médica correspondiente.

Posteriormente se instrumentó su traslado a la Ciudad de México para ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.