Semar detiene a 12 personas en Jiutepec, Morelos

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en apoyo a autoridades de seguridad pública en Morelos, participaron en el cumplimiento de una orden de cateo en el municipio de Jiutepec, donde fueron detenidas 12 personas y se aseguraron un arma de fuego, presuntas drogas y diversos objetos relacionados con su posible distribución.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Bugambilias. Durante la intervención fueron detenidas siete mujeres y cinco hombres, señalados como presuntos infractores de la ley.

En el lugar se aseguró un arma de fuego con un cargador abastecido, 205 dosis de cristal, 62 dosis de cocaína y 34 dosis de marihuana, con un peso aproximado de 500 gramos. Cortesía

De acuerdo con la información proporcionada, en el lugar se aseguró un arma de fuego con un cargador abastecido, así como 205 dosis de una sustancia con características similares al cristal, 62 dosis de polvo blanco con apariencia de cocaína y 34 dosis de hierba verde seca, presuntamente marihuana, con un peso aproximado de 500 gramos.

También fueron localizadas dos básculas grameras y pipas de cristal, indicios que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras la lectura de sus derechos, las personas detenidas quedaron bajo resguardo de la autoridad competente, junto con lo asegurado, para la integración de la carpeta de investigación y el deslinde de responsabilidades.