Semar destaca importancia de la industria naval; contribuye al Estado mexicano

La industria naval constituye el quinto de los diez Intereses Marítimos Nacionales establecidos en la Política Nacional Marítima, al representar una capacidad clave para el desarrollo, mantenimiento y modernización de la infraestructura marítima que impulsa el crecimiento económico, fortalece el Poder Naval y contribuye al Poder Marítimo del Estado mexicano.

A través de la construcción, reparación, mantenimiento y modernización de embarcaciones e infraestructura especializada, la industria naval fortalece las capacidades nacionales para atender las necesidades del sector marítimo, portuario, comercial y de seguridad, contribuyendo al aprovechamiento sustentable de los espacios marítimos nacionales.

Como parte del compromiso del actual gobierno, la Secretaría de Marina mantiene proyectos que forman parte del Plan Nacional de Construcción Naval 2024-2030 Cortesía

Como parte del compromiso del actual gobierno, la Secretaría de Marina mantiene proyectos que forman parte del Plan Nacional de Construcción Naval 2024-2030:

Proyecta la fabricación de 32 embarcaciones.

Proyecta la fabricación de 32 embarcaciones. Entre ellas 12 Patrullas Costeras para vigilancia de litorales.

12 Patrullas Interceptoras para el combate al narcotráfico.

Un Buque Logístico.

Siete Dragas Autopropulsadas para el mantenimiento de puertos estratégicos.

Asimismo, con el propósito de fortalecer la defensa en profundidad del nuevo concepto operacional de la Armada de México, continúa la construcción de un buque multipropósito (MPV).

La Marina proyecta la fabricación de 32 embarcaciones. Cortesía

En este ámbito, la Secretaría de Marina desempeña un papel fundamental mediante la operación de cinco Astilleros Navales, cuatro Centros de Reparación Naval y seis Grupos de Apoyo de Unidades a Flote que permiten construir y mantener unidades en óptimas condiciones robusteciendo la capacidad de respuesta operativa de la Armada de México y con ello garantizar el mantenimiento del estado de derecho y la salvaguarda de la soberanía nacional.

Estas instalaciones navales que se encuentran distribuidas estratégicamente en el litoral del Golfo de México y Océano Pacifico, son una muestra de la capacidad productiva de la industria naval mexicana impulsando la generación de empleos, la especialización técnica, la innovación y la consolidación de las capacidades productivas del sector marítimo nacional.