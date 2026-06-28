Excongresista cercana a Trump recurre al turismo médico en México por elevados costos en EU

Manuel Ocaño

Una de las mayores exponentes del movimiento que respalda al presidente Donald Trump, la excongresista Marjorie Taylor Greene, informó que viajó a México en busca de una terapia con células madre que no habría podido costear en Estados Unidos.

“Tengo 52 años y NO tengo seguro médico. Los costos de la atención médica están por las nubes, y cada vez más estadounidenses se van de EU. para recibir tratamientos de turismo médico a los que no pueden acceder en Estados Unidos o que no pueden costear en su país. Por eso viajé a México para recibir terapia con células madre”, dijo Taylor Greene en su cuenta de X.

Marjorie, excongresista del estado de Georgia que como legisladora a menudo condenó a los carteles a los que llamó terroristas, viajó por su terapia a la clínica Dream Body o cuerpo soñado en Puerto Vallarta.

A su regreso a Georgia la excongresista no informó de ningún riesgo o dificultad en México, pese a que el Departamento de Estado actualmente tiene alerta de viaje a Jalisco y el Departamento del Tesoro considera a Puerto Vallarta como plaza del CJNG.

La excongresista Marjorie Taylor Greene, informó que viajó a México en busca de una terapia con células madre que no habría podido costear en Estados Unidos. X

Como legisladora declaró que los carteles “son terroristas y criminales internacionales que asesinan estadounidenses todos los días”: “son monstruos que deben de servir de escarmiento”. A menudo comparó a los cárteles con el Estado Islámico (ISIS) y dijo que la única diferencia era que “los cárteles están en nuestra frontera”.

Tras viajar a México, la exponente del movimiento Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo (MAGA), la exlegisladora ni siquiera mencionó peligros, se enfocó en lamentar que los servicios de salud en Estados Unidos se vuelven inaccesibles para cerca dela mitad de la población.

Calculó que una familia de cuatro personas en Estados Unidos puede gastar hasta 27 mil dólares al año en seguro médico, con otros siete mil a diez mil dólares en deducibles.

"El seguro médico es absurdamente caro", dijo Greene.

Taylor Green dejó el congreso el 5 de enero en protesta porque el Departamento de Justicia seguía sin liberar los archivos del caso Jeffrey Epstein.