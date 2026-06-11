Semar auxilia a turista extranjero tras picadura de medusa en Los Cabos

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizaron la evacuación médica de un tripulante extranjero que viajaba a bordo de un catamarán en inmediaciones de la playa “Las Viudas”, en la bahía de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo con la dependencia, la emergencia fue atendida luego de recibirse una llamada en la que se solicitó apoyo para un hombre que presentaba una reacción alérgica causada por la picadura de una medusa.

Tras el reporte, se activaron los protocolos de auxilio y zarpó una embarcación tipo Defender, adscrita a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos, con personal de sanidad naval a bordo.

Al llegar al sitio, los elementos navales valoraron al tripulante, lo estabilizaron y efectuaron su evacuación hacia el muelle del Mando Naval.

En ese punto, fue recibido por una ambulancia particular para ser trasladado a un hospital, donde continuaría con atención médica especializada.

La Secretaría de Marina informó que estas acciones forman parte de las labores que realiza la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, para atender emergencias y salvaguardar la vida humana en la mar.