Semar asegura combustible ilegal en costas de Michoacán

Elementos de Infantería de Marina de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizaron el aseguramiento de una embarcación menor en la que viajaban tres personas, quienes no lograron acreditar la legal procedencia de 103 bidones que contenían un líquido con características similares al combustible en costas de Michoacán.

Cada uno de los recipientes cuenta con una capacidad aproximada de 60 litros, por lo que el volumen total asegurado rondaría los 6 mil litros, cifra que será determinada con precisión por la autoridad correspondiente tras los peritajes.

La acción se llevó a cabo durante labores de patrullaje y vigilancia marítima en costas nacionales, como parte de las funciones que desempeña la Armada de México en su carácter de Guardia Costera. Este tipo de recorridos, señalaron fuentes navales, forma parte de una estrategia permanente para detectar actividades ilícitas en altamar.

Cada uno de los recipientes cuenta con una capacidad aproximada de 60 litros, por lo que el volumen total asegurado rondaría los 6 mil litros. Cortesía

Los tres presuntos infractores, junto con la embarcación y la carga asegurada, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes integrarán la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Un punto que llamó la atención de las autoridades es el volumen del combustible asegurado. Existen indicios de que podría haber estado destinado al reabastecimiento de otras embarcaciones involucradas en actividades ilícitas, lo que habría permitido extender su operación en el mar.

Con este aseguramiento, se considera que se logró inhibir una posible acción vinculada a la delincuencia organizada, al interrumpir la cadena logística que facilita este tipo de operaciones en aguas nacionales.

fdm