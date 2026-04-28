Segob garantiza acceso público a playas en Punta Mita, Nayarit

La noche de este martes la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una comunicación oficial en la que reiteró el libre acceso a las playas en el territorio nacional.

La dependencia aclaró que poder acceder a las playas en México es un derecho de las personas que "debe garantizarse" conforme a lo establecido en la ley.

Por ello, en el caso del proyecto turístico de Punta Mita, en el estado de Nayarit, se decidió instalar mesas de diálogo que atiendan "los planteamientos de la comunidad" en cuanto al avance de los trabajos que se realizan en Playa Las Cocinas y se de seguimiento a "evaluaciones técnicas y ambientales".

"Mediante atención institucional permanente se encauza el diálogo para garantizar el acceso público a la playa Las Cocinas, en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), de Punta Mita, Nayarit. En esta acción coordinada, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Gobierno de Nayarit mantienen comunicación directa con habitantes y actores involucrados, ante las manifestaciones surgidas contra el desarrollo de un proyecto turístico en el área" explicó el boletín de prensa.

Se informó también que habrá supervisiones técnicas y acciones de verificación en las que estarán presentes autoridades ambientales con el propósito de que "cualquier obra o intervención en la zona se realice con apego a la ley en beneficio de la comunidad".

En seguida, se aseguró por parte de Gobernación que "la inversión deberá desarrollarse bajo criterios de legalidad, diálogo social y respeto al entorno, al tiempo que contribuya a la generación de empleos y al desarrollo económico local".

Finalmente, por parte del Gobierno federal se insistió en que "el libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme al marco legal vigente, por lo que será un eje central en las decisiones relacionadas con la obra".

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JCS