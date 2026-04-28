Ariadna Montiel deja la Secretaría del Bienestar, llega Leticia Ramírez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar y en su lugar quedará Leticia Ramírez, quien se desempeñaba como coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.

Desde su cuenta oficial de X, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó en un video que Ariadna Montiel participará en otras tareas al interior del movimiento.

La salida de la funcionaria se da en medio de los rumores de que ocupará la dirigencia de Morena, ante la salida de Luisa María Alcalde Luján, quien ocupará a partir del 1 de mayo la Consejería Jurídica de Presidencia.

El día de hoy, Ariadna me ha dicho que deja a la secretaría de Bienestar porque quiere, pues, avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos. Hoy, desde el Gobierno, defendiendo la transformación de la vida pública de México. Y Ariadna, pues, quiere ir a encabezar otras tareas”, señaló.

Acompañada de los coordinadores territoriales, delegados y delegadas de la secretaría de bienestar, la mandataria federal aseguró que los programas sociales están garantizados en la Constitución, además de que Leticia Ramírez, quien fue secretaria de Educación Pública, ha sido una compañera del movimiento de la Transformación.

A todas y todos que sepan que los programas están, como siempre, en la constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de bienestar al pueblo de México. Son derechos conquistados por el pueblo de México. Le deseo a Ariadna la mejor de las suertes”, manifestó.

Este domingo se llevará a cabo el Congreso Nacional Extraordinario a las 11:00 horas, en el World Trade Center de la Ciudad de México para que se formalice al reemplazo de Luisa María Alcalde.

En el orden del día para VIII Congreso Nacional Extraordinario se contempla: un mensaje de la dirigencia saliente; la sustitución y toma de protesta de los nuevos titulares de la presidencia y la secretaría de finanzas. Se estableció que la vigencia de los nuevos nombramientos irá del 3 de mayo de 2026 al 10 de octubre de 2027.

jcp