Marina, Defensa y SSPC palomearán inversión foránea; iniciativa presidencial

Por primera vez, las secretarías de la Defensa, Marina y de Seguridad federal, así como la FGR, el SAT y la UIF participarán en la autorización de inversiones extranjeras en sectores estratégicos.

Una propuesta de reforma a la Ley de Inversión Extranjera enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado plantea que Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana formen parte permanente de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, mientras que la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera participarían como “invitados”.

Así, formarán parte de la evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional que impliquen inversiones extranjeras en los sectores energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa, inteligencia artificial, robótica, semiconductores y ciberseguridad, entre otros.

La iniciativa de la Presidenta precisa que, “por razones de seguridad nacional, se requiere resolución favorable de la comisión para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en un porcentaje mayor a 49% del capital social de una sociedad mexicana”.

Sedena, Marina y Seguridad validarán inversiones extranjeras

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa al Senado para reformar la Ley de Inversión Extranjera, a fin de proteger industrias estratégicas

Por primera vez, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federales, la Fiscalía General de la República, el SAT y la UIF participarán en la autorización de inversiones extranjeras en los sectores energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa, inteligencia artificial, robótica, semiconductores y ciberseguridad por razones de seguridad nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una propuesta de reforma a la Ley de Inversión Extranjera en la que plantea que la Sedena, la Marina y la SSPC formen parte permanente de la comisión nacional de inversiones extranjeras, mientras que la FGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera se incluyan como “invitados”, con el objetivo que “la evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, con motivo de adquisiciones por parte de la inversión extranjera, cuente con un enfoque especializado en la materia y las personas interesadas conozcan de manera transparente los supuestos que detonarían dicha revisión y el alcance de ésta, para dar mayor certeza jurídica sobre sus determinaciones”.

La iniciativa incluye nuevas disposiciones de ley relacionadas con “inversiones extranjeras sujetas a escrutinio de seguridad nacional”.

También precisa que, “por razones de seguridad nacional, se requiere resolución favorable de la comisión para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en un porcentaje mayor al 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana, en la que el valor total de sus activos, al momento de someter la solicitud de adquisiciones, rebase el monto que determine la Comisión mediante resolución general”.

Esa autorización será para las actividades económicas relacionadas con “infraestructura estratégica, ya sea físicas o virtuales, en las que se incluyan aquellas vinculadas con el sector energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minoría, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa e instalaciones sensibles, así como de terrenos e inmuebles que sean indispensables para el uso de dicha infraestructura”.

“Tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.

“El suministro de insumos fundamentales, en particular energía o materias primas, así como seguridad alimentaria; el acceso a información sensible, en particular, datos personales o la capacidad de controlar dicha información y las demás actividades o sectores económicos análogos o de similar naturaleza que determine la Comisión mediante resolución general”, detalla.

La propuesta también especifica la forma y los tiempos en que deberá trabajar la Comisión, que ahora tendrá a las tres secretarías del gabinete de Seguridad Nacional.

“La Comisión deberá resolver las solicitudes sometidas a su consideración dentro de un plazo de sesenta días hábiles contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, en los términos establecidos en el Reglamento de la presente Ley, y comunicará a las personas interesadas el sentido de dicha resolución, a través de la Secretaría.

“El plazo señalado podrá suspenderse, en una ocasión, cuando la Comisión requiera información o documentación adicional a las personas interesadas, quienes deberán desahogar dicha prevención en los términos que establezca la Comisión, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles ni mayor a 30 días hábiles, contando a partir de que haya surtido efectos la notificación”, dice la iniciativa presidencial.

Excélsior informó la semana pasada que, al cierre del primer semestre de 2026, la Inversión Extranjera Directa en México alcanzó una cifra récord de 34,968 millones de dólares corrientes.

Este monto representa un crecimiento interanual del 2.1% en comparación con los 34 mil 265 mdd reportados en el mismo periodo de 2025.

Asimismo, posiciona al país en el nivel de captación de capitales extranjeros más alto registrado para un primer semestre, según la Secretaría de Economía.