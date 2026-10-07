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Desmantelan narcolaboratorio en Sinaloa y aseguran 1.4 toneladas de precursores químicos

Fuerzas federales desmantelaron un narcolaboratorio en Culiacán; decomisaron droga y diversos artículos.

Por: David Vicenteño

Vista panorámica de un laboratorio clandestino con múltiples barriles, reactores y mangueras ocultos bajo los árboles.
Vista general de las instalaciones ilícitas equipadas con una compleja red de contenedores para el almacenamiento de drogas sintéticas.Especial

Durante un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en la localidad de Carboneras, en Culiacán, Sinaloa, fue desmantelado un narcolaboratorio, asegurando una tonelada 410 kilos de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina.

En su reporte diario de resultados, el mecanismo de seguridad detalló que en esta acción participaron elementos de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento a una orden de cateo.

Como saldo del operativo se aseguraron cuatro cargadores, 819 cartuchos, dosis de mariguana, un vehículo y dos motocicletas.

El gabinete de seguridad detalló que, durante el martes 6 de octubre, se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Veracruz.

Reactores metálicos y bidones de plástico utilizados para el procesamiento de químicos en un narcolaboratorio clandestino desmantelado.
Equipo de síntesis y contenedores con precursores químicos localizados entre la maleza durante el operativo federal en Culiacán.Especial

El resultado de estas acciones fue la detención de 5 personas como presuntas responsables de un delito y el aseguramiento de 13 armas de fuego, 4 largas, una corta y dos ametralladoras.

También se decomisaron 23 artefactos explosivos improvisados, 26 cargadores, 819 cartucho y una bolsa con cartuchos; 3 inhibidores de señal, 4 chalecos, un casco y 23 ponchallantas.

Se detalló que 16 de los artefactos explosivos improvisados fueron asegurados durante un operativo en la colonia Infonavit Loma Linda, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) aseguró otros siete artefactos explosivos, en el poblado de Veranos, en Mazatlán, en la misma entidad, los que fueron destruidos en el lugar.

Elemento de la Marina con traje de protección hazmat y personal táctico sosteniendo una lona de erradicación frente a una camioneta RAM asegurada.
Personal del Equipo de Erradicación de Laboratorios Clandestinos de la Marina asegura una camioneta en la zona del operativo.Especial

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