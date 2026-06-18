Corte revive el caso Guardería ABC; resuelve que homicidio y lesiones culposas no prescriben

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que en el caso del incendio de la Guardería ABC todos los involucrados podrán ser investigados, al declarar que los delitos de homicidio y lesiones culposas no pueden prescribir, tras la discusión del amparo en revisión 648/2024.

En la sesión, emitiendo claros mensajes políticos y no jurídicos, las ministras María Elena Ríos González y Lenia Batres Guadarrama culparon al "modelo neoliberal" de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, por privatizar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En su participación, la ministra Batres Guadarrama reclamó que no se haya guardado un minuto de silencio en memoria a las 49 víctimas, por lo que al concluir la discusión del asunto, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pidió a los presentes en la Sala de Plenos a realizar la ceremonia de duelo.

Con el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf se resolvió que los delitos de homicidio y lesiones culposas cometidos en contra de menores, son imprescriptibles ante violaciones graves de derechos humanos.

El asunto tiene su origen en el amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, detenido tras una denuncia presentada por el instituto en 2020, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

También se detuvo a la entonces coordinadora nacional de Guarderías, debido a que ambos no habían sido investigados previamente por el caso ABC.

Salazar impugnó su vinculación a proceso, y se le decretó la prisión preventiva justificada, por lo que un Colegiado turnó el asunto a la Corte para su resolución.

La ministra Ortiz Ahlf planteó que la prescripción del delito, al que alude el quejoso, es imprescriptible y es una excepción que en este caso no se aplique, ante la condición de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas.

Con la resolución de la Corte se establece que el Ministerio Público siga con las investigaciones y, al final de las mismas, determine la responsabilidad de los vinculados; no se resolvió la culpabilidad o no de Salazar Salazar.